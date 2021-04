​Lääne-Saare Avatud Noortekeskused juhatajana asub ametisse Kaupo Saar

Enne noortekeskuste juhatajana ametisse asumist on Kaupo muu hulgas ametis olnud noorsootöötajana Kuressaare noortekeskuses, samuti treenerina ning ta on ka erahuvikooli Trummikool juhataja.

Ta on lõpetanud 2015. aastal Eesti Infotehnoloogia Kolledži taristu administreerimise bakalaureuse erialal, lisaks on tal noorsootöötaja ja laagrikasvataja-juhataja (vastavalt tase 4 ja 6) kvalifikatsioon.

Abivallavanem Helle Kahmi sõnul toetas Kaupo valituks osutumist tõsiasi, et Kaupo oma senises töös noortega on saanud nendega väga hea kontakti, temas on piisavalt püsivust ja kannatlikku meelt püstitatud eesmärkide täitmiseks.