Hiljuti eraldas maaeluminister Urmas Kruuse rannakaluritele 138 kW mootorivõimsust, kuid taotlusi on esitatud juba 660 kW jagu. Saaremaal on 60 laeva, mis on registrisse kantud 0 kW-ga ehk ilma mootorita. Palju Saaremaalt avaldusi esitatud on, seda ministeerium ei öelnud.