Kudjapel tegutseva Apex OÜ autotöökoja ja poe juhataja Katrin Tammoja sõnul on hetkel olukord rehvivahetuse osas olnud nende töökojas pigem rahulik, aga järjepanu on rehvivahetusi ette tulnud küll. Praegu tehakse Kudjapel asuvas töökojas paar rehvivahetust päevas ning kellel vahetusega kiire, pääseb soovi korral küllalt kärmelt löögile.

“Paljud kardavad veel öökülma,” nentis Tammoja, kelle sõnul on inimesed praegu äraootaval seisukohal ega kipu suverehvide paigaldamisega liigselt kiirustama. “Palju on olnud remontimist ja parandamist, sest tulemas on ülevaatuste ajad, samuti soovitakse ära teha õlivahetus,” sõnas juhataja.