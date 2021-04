Kohalik omavalitsus on üritanud öist alkoholimüüki Kuressaare meelelahutusasutustes piirata aastaid, ometi ei ole sellest asja saanud. Ettevõtjad on põhjendanud oma vastuseisu arvamusega, et inimeste pidutsemisharjumusi on keeruline muuta – enamikul külastajaist on kombeks hilja välja minna ja hommikuni pidutseda.

Vahest oleks koroonapiirangute ajal, mil meelelahutusasutused suletud, mõistlik teha otsus, et tulevikus lõpetataks senisest varem mitte üksnes alkoholimüük, vaid varem suletaks ka peokoha uksed?

Gert Nepper FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Õige aeg uueks alguseks

“Praegune koroonaaeg oleks just õige hetk, et inimeste pidutsemiskombeid muuta,” ütleb Gert Nepper, ööklubi Privilege omanik.

“Kuna praegu on baaride-klubide uksed niikuinii suletud, lepiks inimesed sellega kergemini, et tulevikus enam hommikuni pidutseda ei saa. See võiks olla nii-öelda uus algus. Vallavolikogu võiks nüüd selgroogu näidata ja selle otsuse vastu võtta.

Mõni üksik erand, varakult oma baari või klubi uksed sulgev ettevõtja inimeste pidutsemisharjumusi muuta ei suudaks. Piisab, kui üks baaridest või klubidest on avatud kella seitsmeni hommikul ja rahvas läheb sinna edasi.

Kui klubid-baarid suletaks varem, kell kolm öösel, ei pruugi inimesed seetõttu küll varem kohale tulla, aga kui pidu saab otsa ja kuhugi pole enam edasi minna, tulebki sammud kodu poole seada.”

Koit Voojärv FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Tegelgem viirusega seotud muredega

“Praegu oleks alkoholimüügi-teemalise eelnõu lauale toomine kui asendustegevus,” leiab Saaremaa vallavolikogu liige Koit Voojärv, kes tegi mullu kevadel ettepaneku lõpetada kohapeal tarbitava alkoholi müük öösel kell 3.

“Minu isiklik seisukoht on, et täna on piirangutest rääkimisest mõistlik hoiduda. Meie toitlustus- ja vaba aja veetmise asutused vajavad tunnustust, et suudavad täna end majandada ja pakkuda meie kogukonnas inimestele tööd. Ja lõpuks, ega meil kellelgi ole teadmist, mis või kuidas uus reaalsus kujundab meie igapäeva. Selle eelnõu lauale toomine on praeguste piirangute juures kui asendustegevus. Vastupidi, oleme volikogu sotsiaalkomisjonis üle vaatamas, kas meie sotsiaalsüsteem toimib parimal võimalikul viisil, mis on hästi ja kas saame seda võimendada, mis vajab korrigeerimist, et olla abiks viirustest tulenevate murede lahendamisel.”

Meelis Juhandi FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Alkohol ei pea 24/7 kättesaadav olema

“Küllap tuleb alkoholi müügipiirangute teema olukorra stabiliseerudes taas üles,” ütleb Saaremaa vallavolikogu liige Meelis Juhandi, politsei piirkonnavanem. Juhandi ja valimisliidu Saarlane juhatuse liige Virge Pihel esitasid vallavolikogule 2019. aasta juunis eelnõu, et kohapealseks tarbimiseks keelataks alkoholi müük alates kella 3-st öösel.

“Minu arvamus ja hoiakud alkoholimüügi osas on suures plaanis samad, mis kaks aastat tagasi, st alkohol ei pea meile 24/7 kättesaadav olema. Kummalisel kombel näitasid nii eelmise aasta piirangud kui ka tänased piirangud seda, et see tõesti ka nii on. Kui mina selle eelnõuga tegelesin, siis põhiliseks vastuargumendiks oli ka mulle, et inimeste käitumist on raske muuta ja kui kõrtsus ei saa enam olla, siis kolivad peod mujale, nt kodudesse, ja kasvab lähisuhtevägivalla juhtumite arv. Tegelikult ei ole midagi sellist juhtunud.