Välismissioon – vajalik ja tänuväärt töö

Olen käinud kahel missioonil Iraagis ja ühel Afganistanis. Viimasest missioonist, Afganistanis viibimisest saab peagi mööda kümme aastat. Kõik need missioonid toimusid jutti – hoog oli sees. Pealegi, kui sõduri tööd juba teha, siis teha seda ikka päriselt.

Eks väike hirm oli algul ikka – esimene kuu aega. Siis ei tea ju veel täpselt, mida oodata. Hiljem läheb see hirm aga üle. Pigem oled tähelepanelik ning mõtled sellele, kus vastane üllatada võib. Ma ei saa öelda, et see kõigi kohta käib, aga minu puhul on see nii.

Eestist missioonile läinute seas on paraku ka neid, kes sealt tagasi ei tulnud või viga said. Mu oma tuttavate seas on viis-kuus meest, kelle ravi ja taastumist praegu läbi sinilillekampaania toetada saab. Minust juhtus surm mööduma üsna ligidalt, nii kümne meetri kauguselt, aga jäin terveks.

Missioonil saadud traumad ei pruugi olla ainult füüsilised. Eks kogetu mõjuta iga inimest erinevalt ning erinev on ka see, kuidas keegi sellest välja tuleb. Ma ise leian, et mida vähem juhtunule mõelda, seda kergem peaks olema. Ma ise ei tunne, et need missioonid oleks mind kuidagi muutnud – enda arvates tulin tagasi samasugusena, nagu ma sinna läksin. Eks tõsi ole aga, et elu jooksul saadud kogemused inimest ikka teatud määral muudavad.

Leidub skeptikuid, kes küsivad, miks on eestlastel tarvis välismissioonidel käia. Riigile on sellest aga kindlasti kasu – kasvõi selleks, et sõdurid saaksid omandatud väljaõpet lihvida. Kui õpid teooriat koolipingis ja praktikat järele ei tule, siis asi ununeb. Samamoodi nagu ununevad keeled, kui praktikat pole. Nii on ka missioon hea võimalus end värskena hoida ja professionaalselt oma tööd teha. Mu praeguses igapäevatöös (pean autojuhiametit) missioonil omandatud teadmisi-oskusi tarvis ei lähe, küll aga saan neid rakendada Kaitseliidus Saaremaa tankitõrje kahurirühma vedades.