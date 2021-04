Mai lõpust saab Pühas ketasgolfi mängida

Projektijuht Urmas Nõgu andmeil on Püha ketasgolfipark planeeritud ümber Pihtla koolimaja. “Väikeses osas kattub see Soobiku avastusterajaga,” märkis Nõgu. Ta lisas, et rada hakkab pihta kooli juurest – sealtsamast, kus lõpeb avastusterada – ning lõpeb parklas.