Riigieksamitele pikale veninud distantsõppe kiuste

Lotta Meet: riigieksamitest loobuda oleks vale

Lotta Meet FOTO: Erakogu

“Mäletan, kuidas mõtlesin eelmisel kevadel, mil esimest korda distantsõppel olime: nii hea, et me kooli sel aastal ei lõpeta!” meenutas raadio Kadi eilses saates “Keskpäev” Saaremaa ühisgümnaasiumi abiturient Lotta Meet. “Praegu aga oleme täpselt samasuguses seisus kui mullused abituriendid, kui mitte hullemas.”

Tänavu ei seata gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks riigieksamite tegemist. Eks eksamite tegemata jätmine tundu muidugi väga ahvatlev, aga kuna kõrgkooli astumine on seotud riigieksamitega, on variant eksameid mitte teha minu jaoks välistatud. Plaanin ju minagi kõrgkooli minna.

Distantsõppe aeg on keeruline kõigile, nii õpilastele, nende vanematele kui ka õpetajatele. Usun, et arvamus, nagu oleks õpilaste teadmised distantsõppe tõttu lünklikumaks jäänud, peab mingil määral kindlasti paika. Asja üks pool on õppimine, aga käime koolis ju ka selleks, et oskaksime suhelda, arutleda erinevatel teemadel. Just see pool on koroonapiirangute tõttu saanud vähe tähelepanu. Oleme kõik need koolist eemal veedetud distantsõppenädalad viibinud justkui oma “koobastes”. Iseseisva õppimise perioodi pluss on muidugi see, et oleme väga palju õppinud iseenda kohta.

Mäletan, kuidas mõtlesin eelmisel kevadel, mil esimest korda distantsõppel olime: nii hea, et me kooli sel aastal ei lõpeta! Ning et loodetavasti tuleb õppeaasta 2020/2021 parem. Nüüd, aasta aega hiljem, oleme paraku täpselt samasuguses seisus kui mullused abituriendid. Kui isegi mitte hullemas olukorras. Minu lend on ju distantsõppel veetnud kolmandiku oma gümnaasiumiajast.

Minu hinnangul on õpetajad saanud distantsõppe ajal oma tööga hakkama väga hästi, hinde viis vääriliselt.

Minu jaoks on juba kuu aega kestnud tihe õppimisperiood. Tänu koroonaajale tekkis meil võimalus osaleda Tartu ülikooli pakutud kuu aja pikkusel eesti keele riigieksami kursusel. Loomulikult võtsin selle pakkumise vastu. Täna (eile – toim) ongi selle kuupikkuse perioodi viimane päev – iga päev tegime natuke ja täna saimegi kogu eksami läbi tehtud. Väga keeruline see minu jaoks ei olnudki. Loomulikult nõudis see palju lugemist ja keskendumist – nagu eesti keele eksami puhul ikka –, aga mul on väga hea meel, et meile niisugune võimalus anti.

Sel suvel loodan pääseda Eesti kunstiakadeemiasse sisearhitektuuri õppima. Sellele erialale võetakse õppima vaid kaksteist tudengit. Varianti B mul veel ei ole. Eks paista, kuidas läheb!

Vootele Mets: eksamid annavad eluks olulise kogemuse

Vootele Mets. FOTO: Rakett 69

“Lähen riigieksameid tegema, sest lähtusin loogikast: isegi kui eksamitulemusi otseselt vaja ei lähe, siis haiget nende eksamite sooritamine ei tee,” ütles Saaremaa ühisgümnaasiumi abiturient Vootele Mets samuti eilses “Keskpäeva” saates.

Niikuinii on ju väga palju õpitud ja korratud. Kuus tundi eksamil istuda pole ju kuigi hull. Võib-olla läheb neid eksamitulemusi hiljem kusagil vaja või tulevad need kasuks. Ja eksamid, nagu ka olümpiaadid, on kogemus – õpetades ka paremini pinget taluma.

Arvan, et riigieksameid tegema läheb enamik abituriente. Minu tutvuskonna gümnaasiumilõpetajatest ei plaani minu teada keegi minemata jätta.

Distantsõpe vähemalt mind ennast nii palju mõjutanud ei ole – enamik õppetööst on ju tehtud eelmistel gümnaasiumiaastatel. Ka koduõppel oldud aja olen veetnud üsna tõhusalt. On ju toimunud veebitunnid ja õpetajad andnud tagasisidet. Videotundides olen alati kohal olnud ja teen alati kaasa. Pean aga tunnistama, et kui pole just videotund, siis vahel olen tundnud küll, et laiskus tuleb peale, ei viitsi.