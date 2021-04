Sambaremont tõi kogujate hulka 31 varasemat loobujat

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna spetsialist Siiri Suutre teatas, et 2020. aastal said tulenevalt pensionireformist II sambaga erakorraliselt liituda ka 1970–1982 sündinud inimesed ja seda võimalust kasutas 21 saarlast.

Käesolevast aastast saavad teise sambaga liituda kõik soovijad. Märtsi lõpu seisuga oli uusi saarlastest liitunuid 31, kellest 30 esitas ise avalduse ja ühele pensionifond loositi. “20 tänavu liitunutest on sündinud ajavahemikus 2001–2003, mis tähendab, et tegu on noortega, kes sisenesid tõenäoliselt tööturule ja nemad oleksid liitunud teise sambaga ka vana süsteemi järgi," märkis Suutre.