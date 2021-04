Lümanda küla rahvas tahab tanklat

Lümanda teenuskeskuse juhataja Jaanika Tiitson ütles, et vajadus tankla järele on Lümandas juba mõnda aega teemaks olnud. Saaremaa vallavalitsus on omalt poolt valmis tankla rajamiseks pakkuma Lümandas asuva Parkla kinnistu.

“Pikalt on arutatud, milline asukoht külas oleks selleks parim,” rääkis Tiitson. “Sellest tõusetuski Parkla kinnistu pakkumine – see on sihtotstarbelt transpordimaa, kuhu saaks tankla rajada seetõttu ilma detailplaneeringuta. Siiski on see plaan praegu veel n-ö idee tasandil,” lisas ta.