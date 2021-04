Viikingiaastale tuleb reklaamikampaania

Saaremaa vallavalitsuse turismi- ja turundusteenistuse juhataja Helina Andruškevitšus ütles, et nende tegevuste elluviimiseks on Saaremaa vallavalitsus saanud toetust erinevatest meetmetest ning osa projekte on veel menetlemisel.

Viikingiaasta turundamiseks plaanib Visit Saaremaa püstitada ka projekti reklaamid. “Soovime viikingiaasta temaatikale toetudes luua Saaremaa teema-aasta kampaania, suurendamaks Saare maakonna nähtavust, tekitamaks huvi valdkonna vastu ning et sihtkohta populariseerida. Projekti eelarves on teatud osa planeeritud ka välireklaamile ja avaliku ruumi erilahendustele, mis suurendaksid viikingitemaatika nähtavust,” ütles Visit Saaremaa turismi- ja turundusteenistuse turundusjuht Maria Ruubas .

Ta lisas, et esialgu käib alles pindade kaardistamine ning kindlaid kokkuleppeid veel ei ole. “Praegu käib eeltöö koostööpartneri leidmiseks, kes vastavat reklaamteenust osutaks. Kui pakkuja on valitud ja töid alustatud, saame kõigest juba konkreetsemalt rääkida,” ütles Ruubas.

Kaheteistkümne aasta eest Saaremaal Salmelt ehitustööde käigus leitud ja kogu Euroopa viikingiajaloo ümberkirjutanud viikingilaevad on ootel Saaremaa muuseumis ning saavad peagi osaks muuseumi püsiekspositsioonis. “Viikingilaevade leidude näitus moodustab ühe osa suuremast projektist – nimelt on 2021. aasta Saaremaal viikingiaasta,” kirjutab Visit Saaremaa oma kodulehel. Viikingiaasta eesmärk on viikingiteema laiem tutvustamine ning see hõlmab nii Saaremaad kui ka Muhu ja Ruhnu saart.