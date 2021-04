Suvel on Salmel plaanis avalik viikingipaadi ehitus

Saaremaa vallavalitsuse kultuurinõunik Kristel Peel ütles, et juulis peetakse viikingiaasta raames igal nädalavahetusel Salmel viikingilaata. Samal ajal peaks seal käima minema n-ö käed külge stiilis viikingilaeva ehitus. Paat loodetakse valmis saada merepäevadeks, mil see viiakse Kuressaarde, et seal ühiselt ära tõrvata. Laevaehitus tuleb avalik ettevõtmine, mida kõik huvilised saavad uudistamas käia ja soovi korral ka kaasa lüüa. Loomulikult oskajate meistrite juhendamisel.