Orissaare osavallakogu tahab muuta praegust korda, nii et kõik valla piirkonnad oleksid osavallakogus esindatud. Praegu moodustatakse osavallakogu põhiliselt valimistel kandideerinud, kuid vallavolikogusse mittevalituks osutunud isikutest saadud häälte arvu järgi. "Nad on kõik tublid ja meeldivad inimesed, aga nad ei esinda kõiki Orissaare kandi piirkondi," ütles Orissaare osavallakogu esimees Silvi Teesalu.

Orissaare osavallakogu tahab muuta osavallakogude moodustamise aluseid nii, et osavallakogus oleks edaspidi esindatud haridusasutuste, kultuuriala ja MTÜ esindaja, samuti ettevõtjate valitav esindaja. Kindlasti peaks osavallakogu järgmises koosseisus olema neli-viis külapiirkondade esindajat ja Orissaare alevikuvanem, milline koht loodetavasti luuakse. "Nüüd on suur vald varsti neli aastat tegutsenud, ja aeg on need asjad, mis pole kõige paremini välja kukkunud, paremaks teha," rääkis Teesalu.