Apteeker vastas muheledes: “Noormees, teid on siin klassis palju ning liigutada on vaja teie kõigi halle ajurakke. Kas arvate, et üks õpetaja suudab seda üksi teha? Kindlasti mitte. Näete, Toots on hõlma alt püstoli tõmmanud, Visak juba nutab ning Tõnisson ei saa rahus eestlaste vabadusvõitlusest lugeda. Kuid vaadake, koos oleme teie jaoks teooria ja praktika, kogemus ja energia, tähelepanu ja tugi. Niimoodi õpime kõik, õpetajad ja õpilased. Nagu eluski, mu noor sõber.”

Üks õpetaja klassi ees

Osalt tuttav lugu ja osalt mitte? Millised tohutud muutused on toimunud hariduses alates Lutsu ajast! Välja arvatud ühes: klassi ees on ikka ja ainult üks õpetaja. Jah, on näpuotsaga abiõpetajaid Tootside jaoks. On tulnud juurde projekt- ja lõimitud õpet, kus õpetajad teevad tavapärasest rohkem koostööd. Kuid enamasti on klassis ja tunnis üks õpetaja korraga.