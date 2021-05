Tänavatoidu fännidel tuleb pidupäev

Ametikooli vilistlane, Tallinna restorani Dominic peakokk Allar Oeselg valis menüüsse pardisüdamed. “Paljud ei tea, et pardisüda on väga maitsev,” põhjendas Oeselg. “Kui seda õigesti valmistada, maitseb see nagu veiseliha, aga on veiselihast viis korda odavam.”