“EMLS-i XII üle-eestiline poiste-solistide võistulaulmine on jõudmas lõpusirgele ning hea meel on teatada, et meie kooli laulupoistel on läinud väga hästi,” teatas rõõmsalt Saaremaa ühisgümnaasium. “Soovime Martinile ja Andrisele edu 29. mail toimuval lõppkontserdil!”