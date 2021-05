Saaremaa perearstid vaktsineerivad juba alla 50-aastasi

Perearst Mari Soots ütles eelmisel nädalal Saarte Häälele, et Kuressaare perearstikeskus kutsus vaktsineerima nooremaid inimesi, kes kuuluvad riskirühmadesse.

“On keeldumisi, on väga huvitatuid,” nentis Soots. “Kui on jäänud vabu kohti, siis kutsume neid, kes on ennast vaktsineerimisest huvitatuna üles andnud.”