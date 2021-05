Salme viikingilaeva koopia valmis Viljandis

Mudeli autor on Viljandi mudelistide klubi juhendaja Olle Järvekülg , kes koroonapiirangute tõttu mudeli üksi valmis ehitas, vahendab ajaleht Sakala.

Mudel on mõõtkavas 1 : 10 ning pikkust on sellel 1,7 meetrit ja laiust 30 sentimeetrit. Laeva vööri ehib draakonipea. Laeval on autentsed villakangast purjed, mida aitas tikkida mudeliehitaja ema.