Tuli võttis perelt kodu, kõik lemmikloomad ja maise vara

Kristi Väli FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saare Veisekasvatuse loomakasvatuse juht Kristi Väli ütles, et kodu kaotas kaks nende töötajat, kes kolmapäeval pahaaimamatult kella kaheksaks tööle tulid. Ei läinud tundigi, kui helistas naabrimees ja ütles, et majast tuleb tossu.

“Nemad läksid ees ära, me jooksime veel laudast tulekustuteid krabama. Selleks ajaks, kui nad kohale olid jõudnud, helistas mees ja ütles, et maja on juba lausleekides,” rääkis Väli.

Maja polnud kindlustatud

Ta lisas, et tules kogu oma maise vara kaotanud pere hakkas mõni aasta tagasi omade jõududega maja renoveerima ning panustas sinna kõik oma säästud, energia ja raha.

Kuigi maja ei olnud veel päris valmis – puudu oli välisvooder jms, elas pere koos kahe lapsega seal juba sees. Paraku ei olnud maja ka kindlustatud.

Mis võis olla põlengu põhjuseks, ei oska hetkel keegi öelda. Õnneks oli pere 1. ja 4. klassis käivatel poistel äsja kool alanud ning lapsi polnud põlengu lahvatades kodus.

Inimestest keegi küll kannatada ei saanud, ent paraku said tulekahjus hukka pere lemmikloomad: kaks koera, kass ja merisiga.

Tulle jäid ka kõik poiste riided, jalanõud, koolitööde jaoks äsja järelmaksuga soetatud arvuti, ühe poja telefon. Rääkimata kõigest muust. Pereisale jäid vaid hommikul tööle minnes selga tõmmatud tunked ning üks töö juurest leitud T-särk. Paremini ei läinud ka pereema asjadega, mis kõik tuleroaks langesid.

Abi on teretulnud

“Me proovime neid aidata nii palju, kui vähegi saame, omakeskis oleme juba raha korjanud, pakkunud ka töökorterit, kus mõni tuba vaba. Laenud vajavad ju inimestel maksmist, olenemata olukorrast. Me ei suuda vahest ette kujutada seda olukorda, kui kõik – alates šampoonipudelist kuni jope ja jalatsiteni – on tulle jäänud,” rääkis tööandja Kristi Väli, kes on enda peale võtnud perele abi organiseerimise. “Ühe hetkega võib kõik pea peale pöörata.”

Väli sõnul on perekond ise hetkel šokiseisundis ning otsib varemetest oma hukkunud koduloomi, et nad väärikalt maha matta. Samuti ei ole tema sõnul tegu inimestega, kes tahaks teistelt kangesti abi ning pelgavad seda negatiivse tagasiside tõttu küsida ka praegu.

Seetõttu võttiski Kristi Väli abi korraldamise enda peale, et pere ei peaks vähemalt esmatarbeasjade pärast muretsema. Kui kellelgi on võimalust pakkuda poistele riideid ja jalanõusid ning koolitöödeks arvutit, on abi vägagi teretulnud. Samuti on oodatud esmatarbekraam poiste emale ja isale, kellel samuti põlengust suurt midagi alles ei jäänud. Jooksvate kulude katteks on oodatud ka rahaline tugi.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits ütles, et häirekeskus sai Mätasselja külas puhkenud tulekahjust teate kell 8.42 hommikul. Helistas naaber. Teataja sõnul oli renoveerimisjärgus maja leekides ning inimesi sees ei olnud.