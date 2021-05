VIDEO ⟩ Väikesaarte hõljuv abiline jõudis kohale

Vastuuendatud Papissaare sadamas sättis hõljukit töökorda Venemaalt tulnud tootja esindaja. Saaremaa vallavalitsuse transpordi peaspetsialist Martin Kulderknup ütles sinivalget hõljukit tutvustades, et tegu on väikesaarte jaoks äärmiselt vajaliku sõiduvahendiga, eriti kui ilmaolud halvaks lähevad.

"Olgu siis jäätulek või jääminek," tõi Kulderknup ühe tavalisema näite, et liinilaev võib jääga hätta jääda, kuid hõljuk saab hõlpsalt üle. Kuni 15 m/s puhuvas tuules sõitev hõljuk arendab kiirust 80–90 km/h ja võib sisuliselt sõita ka maa peal ja väga madalas vees. Hõljukist võib Vilsandiga ühenduse pidamisel abi olla ka siis, kui Käkisilmas veetase suviti liiga madalaks kisub. Vilsandi liinilaeva kapten Harri Hiiuväin ütles, et viimastel aastatel pole sellist olukorda õnneks enam ette tulnud.

Kulderknupi sõnul on kaheksakohaline hõljuk ehitatud nii, et istmete eemaldamisel saab salongi asetada ka kanderaami, kui peaks vaja olema meditsiinitransporti.

Venemaal Nižni Novgorodis ehitatud sõiduk liigub Iveco diiselmootoriga, kuid salong näeb üllatuslikult välja justkui Lada oma. Vahe autoga on vaid selles, et pedaale pole ning käigukangi asemel on heebel. Hõljukis on ka korralik navigatsioonivarustus.

Transpordi peaspetsialisti Martin Kuldernupu sõnul on hõljuk registris küll väikelaevana ja sellega võib sõita laevajuhi tunnistust omades, ent päris niisama lihtne see ka pole. "See on nii spetsiifiline tehnika, et igaüks siia rooli ei saa," ütles ta.