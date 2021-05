Homme kuulutatakse Kuressaare kesklinnas naiskodukaitse Saaremaa ringkonna, Kuressaare Kultuurivara, raadio Kadi ja ajalehe Saarte Hääl koostöös välja Saare maakonna aasta ema. See austusavaldus on väärikas, soe ja liigutav tunnustus, mida aasta emad kalliks peavad. Ning mis sageli kohmetuks teeb, tekitades loomuliku soovi seda kõigi maakonna emadega ühiselt jagada.

Marit Tarkin FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Emadepäeva laupäeval mõtisklesime aasta emadega emaks olemise üle. Emade mõtted põimis kokku Marit Tarkin, aasta ema 2009.

Helgi Tammuri (2014) sõnul on hea tunda, et ta on ämmaemandana saanud mingil määral mõjutada peaaegu kõiki Saaremaa imelisi emasid. Sirje Paakspuu (2017) leiab, et kõik emad, kes panustavad laste arengusse ja loovad armsa, kasvamiseks sobiva kodu, on tähtsad ja tiitlit väärt. Jaanika Tiitsoni arvates on aasta ema tiitel maailma kõige kenam, sest kätkeb endas kõike, mis meile tähtis: armsat Saaremaad ja seda, et tiitel antakse lisaks oma pere heaks toimetamisele laiema kogukondliku aktiivsuse eest. See on kõigi meie valla emade tunnustamiseks ellu kutsutud tunnustus, kõlab aasta emade ühine arvamus.

“Hea ema muster on nagu kindakiri: alati väärt kordamist ja paljundamist,” tõdeb Sirje Paakspuu.

Ema õpetab emaks olemist

Mida oleme õppinud oma emadelt, kui palju sammume samal tarkuse teel, et lastel oleks kindlustunne, õnnelik lapsepõlv ja samas ka kord majas?

Ema on õpetanud emaks olemist. Hoolimine, mõistmine, ärakuulamisoskus on see, mida ka oma lastele ja lastelastele edasi anda.

Marve Koppel (2015): “Emale meeldis kodu korras hoida. Ta askeldas toas, aias, köögis, kogu aeg tegi midagi. Seda askeldamist võib kokku võtta sõnadega kodusoojus ja kodutunne. Kuidagi iseenesest oli kodus kõik olemas, ei tundnud milleski puudust. Sama tunnet olen püüdnud ka oma peresse edasi kanda.”

Virge Treiel (2019): “Minu emale oli oluline tema õpetaja-treeneritöö, aga selle kõrval ka majanduslik vajadus pidada kanu-lambaid-sigu, harida põllulappi. Ja sealjuures ei olnud ta kunagi nähtavalt väsinud. Kindlasti on ka minu külge jäänud omadus armastada seda tööd, mida ma teen. Oleme need, kes on meie vanemad, tark on õppida nende tegemistest ja ka mittetegemistest.”

Anu Rannama (2010): “Minu armas ema on oma tegemiste ja toimetamistega olnud mulle eeskujuks kogu elu. Meeles on tema pühendumus perele. Nii nagu meie lastena, nii ka minu lapsed ei läinud kunagi söömata kooli. Olen emalt õppinud ka seda, et andmisrõõm on kõige suurem rõõm. Ema ei soosinud kunagi kellegi alandamist ega naeruvääristamist. Sama meelt olen ka ise. Ema on olnud kuldne vanaema oma lastelastele. Olen vanaemana püüdnud olla sama tubli. Tuleb välja küll!”

Emadena oleme alati allikad