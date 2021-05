“Loen pidevalt ajalehest, kui kole on see, et Sõmera asukad ära kolitakse ning kuidas kolimine neid hirmutab ja kohutab. Ma ei usu, et elu hooldekodu Saaremaa Valss 4. korrusel oleks hirmsam kui Sõmera umbes 70 aasta vanustes vene armee kasarmutes,” kirjutab endine vallajuht ja ajakirjanik Toivo Vaik.