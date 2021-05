Kõnealuses kohtuasjas jättis maakohus rahuldamata laste isa vastu esitatud hagi elatise saamiseks, sest suhtluskorra järgi pidid lapsed viibima isa juures poole ajast ja sel ajal sai ta neile tagada kõik vajaliku. Maakohus ei pidanud oluliseks, et ema väitel olid lapsed isaga tegelikult koos vaid 20 protsenti ajast.

Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ja mõistis isalt elatise osaliselt välja, juhindudes ülalpidamiskohustuse ulatuse määramisel eeskätt sellest, kui palju aega on lapsed tegelikult koos isaga veetnud. Riigikohtu tsiviilkolleegium tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja uueks arutamiseks.

Kolleegium selgitas, et kui lapsel on vahelduv elukoht ja ta viibib kummagi vanema juures olulise osa ajast ehk eelduslikult vähemalt 40 protsenti, siis peavad mõlemad vanemad last eelduslikult vahetult ülal.