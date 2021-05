Kolmapäeval toimunud meeleavaldusega ei soovi meie, päästjad, midagi utoopilist, vaid Eesti keskmist palka. Praegu on päästjate keskmine brutopalk kuus 1068 eurot, piirkonniti siiski erinedes. Seega on vahe Eesti keskmise töötasuga peaaegu 400 eurot.

Suurem osa valvetes käivatest päästjatest teeb oma vabadel päevadel lisatööd. Teisiti poleks võimalik – üksnes päästjana töötav inimene ei saa oma palgaga ju pangast laenugi. Kui, siis ainult maal odava korteri ostmiseks.

Pole uut põlvkonda peale tulemas

Praegu on meie noorim päästja 27-aastane. Kui vanemad päästjad pensionile lähevad, pole uut põlvkonda peale tulemas. Asi pole siin töös endas – see on ju põnev ja pakub väljakutseid.

Põhjus, miks noored inimesed päästjaks hakata ei taha, on just madal palk.

Kutseliseks päästjaks ei saa hakata tänavalt tulnud inimene. Nõuab ju päästjatöö spetsiifilisi teadmisi ja oskusi: me teeme suitsusukeldumist, päästame elusid, siseneme põlevasse majja, oskame käsitseda erinevat päästetööks vajalikku tehnikat. Kõigeks selleks on tarvis õppida, õpingud võtavad aga suure tüki inimese ajast ja rahast.

Meie, päästjad, oleme päästevaldkonna alus, vundament. Kui sellest vundamendist kive ära sikutama hakata, siis laguneb laiali kogu struktuur.

Kärpimisega tuleb sulgeda mitu komandot?

Pääste-eelarvet on kavas 2,4 miljoni euro võrra kärpida. Miljardite eurode suuruse eelarvega riigi jaoks on selline number peenraha. Kui see summa aga päästevaldkonnalt ära võetakse, on sunnitud käik vähendada personali, ehkki töötame juba praegu kriitilise miinimumi lähedal.

Kuressaare komandos on korraga valves viis inimest, väikseimas, Kihelkonna komandos aga kõigest kolm.

Kärped tähendavad ikka seda, et tuleb vähendada personali. Kardan, et kulude kärpimiseks tuleb Eestis sulgeda mitu komandot ning et see otsus võib puudutada ka Saaremaad.

Seda, millised komandod jäävad ja millised kaovad, aitab otsustada statistika, Exceli tabel.

Praegu on väikseim komando Kihelkonnal, kus korraga on vahetuses kolm meest – kriitiline miinimum. Kihelkonna piirkonnas on küll vähem väljakutseid, ometi sõidab sealne meeskond väljakutsete korral appi üle kogu Saaremaa.