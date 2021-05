Riik muudab uue parvlaeva tellimise rahastust

Parvlaevaühendust mandri ja suursaarte vahel peetakse tavaliselt nelja parvlaevaga. Reisijate ja sõidukite arv on viimastel aastatel pidevalt kasvanud ning see põhjustab järjekordi sadamates eeskätt nädalavahetustel, riigipühadel ning saartel toimuvate suurürituste ajal.

“Möödunud aastal oli reisijaid piirangute tõttu küll veidi vähem, kuid kriisist väljudes on oodata taas pidevat saarte külastajate arvu kasvu. Uue laevaga saame pakkuda paremat parvlaevaühendust ja teenindada rohkem reisijaid,” ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas .

Seni kaaluti uue laeva tellimist läbi TS Laevad OÜ, kuid analüüsi käigus selgus, et riigile on soodsam hankida uus laev läbi transpordiameti. Laeva tellimine läbi riigiasutuse ehk transpordiameti võimaldab kasutada nii moderniseerimisfondi kui ka CO2 kauplemistulu raha. Laeva täpne hind selgub riigihanke tulemusel.

“Kuna uus laev saab olema sarnaselt Tõlluga hübriidlaev, siis leidsime, et mõistlikum on kasutada rohepöörde raha. Kogu transpordisektor liigub ambitsioonikate kliimaeesmärkide tuules, milles on mandri ja suursaarte vahelisel liiklusel oluline roll,” lausus Aas.