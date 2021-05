Kulka Saaremaa ekspertgrupp sai kaks uut liiget

Ekspertgrupi esimees Tõnis Kipper ütles, et uutel liikmetel on alustada sellevõrra lihtsam, et mõlemad on varem sarnast tööd teinud. Lisaks Kipperile, Kütile ja Kannule kuuluvad ekspertgruppi Krista Lember ja Piret Puusepp.