Õunapuude õitsemise aeg kutsub pilte tegema ja sõnu seadma

“Eesmärk on väärtustada õuna kui meie aedade väärtuslikku andi, suunata inimesi nautima õunapuude õitsemise imelist aega, mis on üürike kui elu. Alles kõik õitses, juba pudisevad õielehed ja möödas see ongi. Aga sügisel korjame õitsemisaja vilju,” rääkis projekti vedav Aare Martinson .

Nagu eelmiselgi aastal on taas käimas luulekonkurss “Ma tahaksin kodus olla, kui õunapuud õitsevad”. Kuni 1. juunini on lisaks haikudele seekord oodatud ka sonetid. Nii nagu haiku on ka sonett kindla ülesehitusega nõudlik luulevorm. Kes pole 14 värsireaga vormi enne proovinud, siis nüüd on võimalus katsetada. Kes sonetti raskeks peab, saab oma kevadisi tundeid loomulikult haikudesse valada.