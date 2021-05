Karja noortepunker läheb lammutamisele

“Vallavalitsus on otsustanud hoone lammutada, kuna see ei ole ehitusregistris ja lammutamine on lõpuks noorte turvalisuse huvides,” tõi vallavalitsus põhjuseks, miks punker maha lõhutakse. Osavallakogu koosoleku protokollis seisab, et MTÜ Leisi Noored juhid tegelevad Karja punkris käinud noortega ja on saanud nendega pärast märtsis toimunud kokkusaamist hea kontakti, punkri ümbrust on korrastatud. Siiski läheb Karja punker nüüd lammutamisele, kuna pärast märtsis kokkulepitut on seal toimunud ebameeldivaid sündmusi.