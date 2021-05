Saare maakonnas oli eilse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 13 892 inimesele, kellest 8703 on vaktsineerimiskuuri lõpetanud. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 76,6% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 78,4%, 60–69aastaste seas 77,2% ja 50–59aastaste seas 59,9%.