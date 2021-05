Vilsandlased plaanivad ehitada rahvamaja

Maja on mõeldud küll aastaringseks kasutamiseks, aga peaks vajadusel olema ka selliselt suletav, et saaks selle ülalpidamiskulud nulli viia. “Maja peaks olema võimalikult minimaalsete püsikuludega,” selgitas Rand, kelle sõnul jääb hoone haldamine ilmselt suuresti vabatahtlikkuse alusel kogukonna kanda. “Aga kui riik otsustab, et püsiasustuse säilimise olulise meetmena peaks saarel olema riigi ja omavalitsuse palgal rahvamaja juhataja, siis mis meil saab selle vastu olla,” lisas ta.

Vilsandlaste esmane eesmärk on siiski maja püstitamine koostöös riigi ja omavalitsusega nii, et iga osapool kataks ehitusest kolmandiku. Neeme Ranna sõnul hinnatakse rahvamaja maksumuseks 600 000 eurot ja kogukonna panus ehk 200 000 eurot on annetustena külaseltsi arvel juba olemas. “On olemas koht, kuhu ehitada, kogukonna panus ja läbirääkimised teiste osapooltega käivad. Me oleme optimistlikud,” sõnas saarevanem.