Uskumatu hinnatõus pitsitab ettevõtteid

Äripäev kirjutas, et Chicago kaubabörsil on puidu hinnad viimase aasta jooksul tõusnud 374 protsenti. Puitmajade ehitaja Sandla Puit OÜ osanik Kalmer Põlluäär ütles, et sel aastal on saematerjali hind tõusnud ligi 70 protsenti.