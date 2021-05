Nädala jooksul kaks tõsisemat liiklusavariid

Kaitseliidu buss viis ülejäänud lapsed ja ka bussijuhi Kuressaarde, kuniks neile organiseeriti uus transport Pärnusse. Kella poole kaheksa ajal andis politsei teada, et sõiduk on Pärnust teel ja lapsed saavad õhtuks koju.

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk ütles, et politsei soovitab jalgratturitel teed ületades alati sadulast maha tulla ja ületada ülekäigurada jalakäijana. “See jätab rohkem aega, et reageerida ja veenduda ülekäiguraja ületamise ohutuses. Tuletame meelde, et erinevalt jalakäijast ei ole jalgratturil rattaga sõites teed ületades sõidukijuhi ees eesõigust,” rääkis Sikk.

Patrullitalituse juhi sõnul on viimasel ajal silma jäänud, et noored jalgratturid ei veendu tee ületamise turvalisuses, vaid sõidavad, kõrvaklapid peas, üle tee.

“Siinkohal paneme kõikidele lapsevanematele südamele, et nad selgitaksid kodus oma lastele, et enne ülekäigurajale astumist tuleb olla kindel, et autojuht on teeületajat märganud. Jalgrattur peab enne tee ületamist hoo maha võtma ning arvestama ka teed ületavate jalakäijatega,” rõhutas Matis Sikk.