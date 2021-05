Üle maailma liigub trend selle poole, et Aasias asuvad tehased ei jõua jalgrattakomponentide tootmisega järele ning tellimustele on pikad järjekorrad. Põhjuseks asjaolu, et koroonakriisi tõttu olid tehased vahepeal kinni ning kui need taas avati, tuli kohe peale edukas hooaeg. Laovarud müüdi maha, kuid uusi tellimusi on muudkui kogunenud.