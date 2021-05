“Põhimõtteliselt oleme esirinnas jah,” nentis OÜ Prügimees juhatuse liige Riho Nook. Põhjendus on tema sõnul väga lihtne: kui mujal läheb enamik segaolmejäätmetest ahju, mis on kõige odavam lahendus, siis meilt veetakse need Paikusele järelsorteerimisliinile. “Riigihanke nõuete kohaselt peab vähemalt 50% Saaremaal kogutavast segaolmejäätmest minema taaskasutusse, aga selle saavutamine on kallis. Kui tekkekohal jäätmeid sorteerida, saaks märksa odavamalt ja see ongi eesmärk,” lisas ta.