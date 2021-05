Saaremaa valla koalitsiooninõukogu arutas üleeile probleemi, et Kuressaare Hariduse kooli hoone uuendamiseks tuleb leida üle miljoni euro lisaraha. Vallavanem Mikk Tuisu sõnul on tahe teemaga edasi minna olemas ning nüüd oodatakse ära hanke tulemused. Hariduse kooli uuendamise teistkordsel hankel on esialgsetel andmetel odavaim pakkumine 7,27 miljonit, samas kui vallal on uuendamisele plaanitud vaid 6 miljonit eurot.