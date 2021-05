“Juba hulk aega on otsitud võimalusi muuta läbi Laimjala kulgev vana Kuivastu maantee (nn vana postitõlla tee) koos selle ümbrusesse jäävate vaatamisväärsustega turismimarsruudiks, mida saaks välja pakkuda nii ühtse turismipaketina kui ka eraldi objektidena.

Soov on kogu vana Kuivastu tee äärse ala ulatuses kujundada välja erinevate turismiteenustega pakett, mida ühiselt turundada. Vana postitõlla tee ääres asub kogu selle piirkonna ajalugu ja elamise kultuur ning ümbrus on väga rikkaliku ajaloo ja kultuurilise maastikuga. Viimase kolme aasta jooksul on Laimjala piirkonna seltsingud ja ettevõtjad asunud seda ideed väga elavalt ellu viima ning on selle käigus ka olulisi probleeme teadvustanud, samas ka uusi vaatamisväärsusi rajanud ja taastanud.

Üks suuremaid murekohti on kindlasti asjaolu, et liikudes Orissaarest läbi Laimjala Kuressaarde, ei ole tee ääres ühtegi avalikku tualetti, jalgrattaturistidele vee võtmise kohta ega lihtsalt peatuspaika kohvipausiks.

Eriti teravalt tunnetasime probleemi Debora Vaarandi kuju avamise järel. Kuju, vana postitõlla teed jne külastab aastas arvestatav hulk turiste ning paljud vanal postitõlla teel liikujad on just Laimjala keskuse võtnud peatuskohaks.

On selge, et sellega kaasneb suur vajadus avaliku tualeti järele. Sellele probleemile on järjepidevalt viidatud ka varasematel kogukonna koosviibimistel.

Seoses vana puudekuuri lammutamisega Laimjala pargis lammutati ka vana amortiseerunud välitualett, mis teenindas ära ka kohe kõrval asuvate petangi-, korv-, jalg- ja võrkpalliväljakute vajadused. Samuti lahendas see ka kõrvalasuvas mõisapargis toimuvate ürituste sellelaadsed vajadused.

Tänaseks ei ole uut tualetti erinevatel põhjustel (park on muinsuskaitse all, asukohalahendused jne) paigaldatud ja probleem on väga-väga suur. Suuremate ürituste ajal on võimalik kasutada küll rahvamaja tualette, kuid see on ka ainult väike osa tegeliku jooksva igapäevase vajaduse katmisest.

Kuna mõisapark on muinsuskaitse all, siis on vaja leida lahendused nii asukoha kui ka sobivuse osas. Kindlasti on siin vaja juba valdkondlike spetsialistide abi. Parki sobiva lahenduse teostamiseni on pakkuda välja lahendus, et kohalik Paiose Äri kauplus annab avalikku kasutusse värskelt valminud uue kaasaegse tualeti kaupluse juurdeehitises.

Probleem on aga kulude katmises. Hetkel on vallale välja pakkuda koostöövariant, kus kõik tööjõuga seonduvad kulud koos võimalike remondikuludega kataks ettevõtja ja jooksvad majanduskulud arvestusega 200 eurot kuus kataks omavalitsus. Tualett oleks avatud sõltuvalt ilmadest 4–5 kuud suveperioodil.