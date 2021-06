Incap kutsub noori kitarrivõistlusele

Incap grupi presidendi Otto Pukki sõnul on ettevõte toetanud noorte tegemisi Saaremaal juba aastaid. Kitarrivõistluse ellukutsumise mõte tekkis tema sõnul aga just seetõttu, et noored on koroonaviirusest tingitult kodudesse sunnitud ning erinevad arendavad tegevused sellevõrra keeruliseks kujunenud. Samuti pole noortel olnud võimalust oma pilliharjutamise tulemusi näidata või üritustel oma andeid demonstreerida.