Päästeamet paneb supluskohtadesse päästepoid

Spetsiaalne päästevahend ankurdatakse supluskohas veekogu põhja, sellel on libisemiskindlad käepidemed, millest supleja saab ühe või mõlema käega kinni hoida ja puhata.

Päästeameti Saaremaa piirkonna juht Margus Lindmäe ütles, et tegu on pilootprojektiga, mille raames saab Saaremaa esialgu kolm poid. Kaalumise järel jäid sõelale Vanamõisa ja Tõrise karjäär, kolmanda koha osas arutelu veel jätkub.

Lindmäe sõnul paigaldatakse päästepoid ainult supluskoha valdaja ja kohaliku kogukonna nõusolekul. Esimesena alustatakse läbirääkimisi valla ja kohaliku rahvaga Vanamõisa karjääri osas. "See on supluskoht, mis läheb kiiresti sügavaks ja varemalt on seal ka inimene uppunud. Eks me arutame, kas poi sobib sinna või mitte," lausus ta.

Lindmäe ütles, et eesmärk on puhkepoid panna sinna, kus neist ka abi on. Esmajoones tahetakse päästevahendid kasutusele võtta siseveekogudel. "Aga nagu öeldud, meie ainult pakume. Kui neis kohtades kokkuleppele ei saa, siis võtame ette järgmised paigad," lisas ta.

Poid on plaanis paigaldada suplushooaja alguses. "Aga me ei rabista. Püüame enne välja mõelda poide paigaldamise mõistliku kauguse, et mitte ahvatleda inimesi ujuma liiga sügavasse vette. Samuti tuleb poid kinnitada nii, et nendega ei tekiks kellelgi probleeme," lausus Margus Lindmäe.