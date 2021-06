Orissaare elanikud: meie tamm peab jääma

Internetis Facebooki grupis on üle aastate taas puhkenud aktiivne arutelu selle üle, et Orissaare rahvale oleks praeguse amortiseerunud staadioni asemel tarvis tänapäevaste võimalustega sportimisväljakut. Samuti avaldavad inimesed arvamust selle üle, kas staadioni keskel kasvav eakas tamm peaks jääma või tuleks see siiski maha võtta.