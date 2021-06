Orissaare kossuväljak saab korda, staadion veel mitte

Jooksuraja matid on deformeerunud ja nende vahede puhastamiseks kulub igal aastal palju aega. Samuti on halvas seisus staadioni murukate, mis muudab nii kooli kehalise kasvatuse tundide läbiviimise kui ka jalgpalli mängimise tõsiseks väljakutseks.

“Oleme katsetanud juba freesimist, kohtunud kohapeal erinevate haljastusspetsialistidega, kes veel täpsustavad õiget tehnoloogiat ja hinda,” rääkis Raul Koppel. “Olen saanud neilt nii palju tagasisidet, et keegi ei tule siia kasumi peale, vaid pigem soovivad saada kulutustega nulli, sest see on laste jaoks.”

Koppeli hinnangul on parim lahendus kogu staadion korraga korda teha. “Kuni kogu staadioni renoveerimiseks pole raha eraldatud, otsime jätkuvalt võimalusi, et sammhaaval liikuda,” lausus Raul Koppel.

“Et Orissaare staadion vastaks edaspidi võimalikult hästi kasutajate vajadustele, on vajalik koostöö ja infovahetus nii kohaliku kooli, spordihoone kui ka kogukonnaga,” leidis Auga. Samas tõdes ta, et kuna investeeringuid vajab ka valla teiste piirkondade sporditaristu, ei saa Orissaare staadioni kordategemise aja kohta praegu veel lubadusi anda.

Saarte Hääl kirjutas sel nädalal, et Orissaares on üle aastate taas puhkenud aktiivne arutelu selle üle, et rahvale oleks praeguse amortiseerunud staadioni asemel tarvis tänapäevaste võimalustega sportimisväljakut. Samuti avaldavad inimesed arvamust selle üle, kas staadioni keskel kasvav eakas tamm peaks jääma või tuleks see siiski maha võtta.