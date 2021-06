Ettevõtja Kristjan Rahu toetas Saaremaa valda Leisi parkmetsa ostmiseks

Kristjan Rahu sõnul oli ta juba varem eelmiselt vallavanemalt Madis Kallaselt kuulnud, et Kaitseliit kavatseb Leisi elanike jaoks olulise maatüki enampakkumisele panna.

Sel nädalal luges ta Saarte Häälest, et vald on lõplikult loobunud kinnistu omandamisest ja Kaitseliit panebki selle müüki. Rahu pöördus vallavalitsuse poole ja kinnitas, et on valmis ostu rahastama. “Leisi kandiga seotud mehena pole sellise otsuse tegemine kuigi keeruline,” ütles ta Saarte Häälele.

Vallavanem Mikk Tuisk ütles, et on väga rõõmus, et koostöös ettevõtjaga õnnestub Leisi inimestele vastu tulla. Nimelt korjasid kohalikud inimesed juba aasta eest kinnistu müümise vastu 360 allkirja.

Juba on ka Kaitseliiduga kokku lepitud, et vald ostab ära kõik pakutud kinnistud. Madalseikluspargiga Väljaku kinnistu Leisi alevikus maksab 6500, Malevamäe kinnistu Pöidel 4000 ja Pargi kinnistu 10 100 eurot.

Kaitseliit on varem märkinud, et nende tegevuste toetamiseks maatükkidel väärtust ei ole, mistõttu on otstarbekas need võõrandada ja kasutada raha põhitegevuse toetuseks.