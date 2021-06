Konipant: tee parema elukeskkonna suunas

Viimastel aastatel on lisaks muudele keskkonnaga seotud kitsaskohtadele esile kerkinud suitsukonide probleem.

Ülemaailmne probleem

Kui sigaret või sellelaadne toode ära tarvitatud, leiab koni tee pahatihti sinna, kuhu see sattuda ei tohiks. Olgu see siis kõnnitee, mõne avaliku asutuse esine, park, mets või praamijärjekorras ootajate päralt olev kaipealne. Kõikvõimalikke paiku Eestis ja tegelikult ju üle maailma on veelgi, kus “konimajandus” tuska tekitamas.