Rikkumine: elektritõuksiga kiputakse sõitma kahekesi

“Õnneks ei ole Saaremaal ega ka Muhus sel aastal registreeritud ühtegi õnnetust elektritõukeratastega,” ütles Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk (fotol), lisades, et märkusi on nendega sõitjatele küll tulnud teha. Liiklusseadus näeb ette, et kergliikuriga, kuhu alla käib ka elektritõuks, võib sõita üksi, kuid pahatihti sõidetakse sellega kahekesi. Teine suurem eksimus on Siku sõnul see, et kergliikuriga sõites peab alla 16-aastasel peas olema kiiver, kuid politsei soovitab seda kasutada ka täiskasvanutel.