Evelin nüpeldas jälle oma meest

Kirjutasime Saarte Hääles alles eelmisel nädalal, et 32-aastane Evelin peab 2,5 kuuks vangi minema. See on osa karistusest, mille kohus talle määras ämmale kõrvakiilu andmise, elukaaslasele pudeliga vastu pead virutamise ja sotsiaaltöötaja surmaga ähvardamise eest. Kohtumäärus ei ole jõustunud.