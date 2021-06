Politsei annab vanad rollerid Saaremaa noortele

PPA maismaasõidukite grupi saarlasest juhtivlogistiku Enriko Laanemäe sõnul on rollerid aastatest 2000–2008 ning politseis nad enam kasutust ei leia. Küll on need aga täiesti sõidukõlbulikud huvihariduse tarbeks. Kui politsei on varemgi jaganud kasutatud tehnikat noortele üle Eesti, siis seekord saavad rollerid vaid Saaremaa noored. "Pakkusime Saaremaa vallale, kus need leiavad taas aktiivsemat kasutamist," ütles Laanemäe, lisades, et politsei eesmärk on pakkuda noortele rohkem võimalusi huvihariduseks.