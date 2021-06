Piret Pihel, aasta hoolekandejuhi kandidaat

Seoses 2019. aastal Saaremaa Südamekodu nullist käivitamisega ja juhtimisega on Piret pidanud lahendama keerulisi ülesandeid. 2020. aasta COVID-19 kriisi tõttu pidi Piret juhina vedama värske hoolekandeasutuse läbi suurest kriisist, pidades silmas eeskätt hooldekodu elanike ja töötajate heaolu.

Vaatamata sellele, et kriis räsis nii elanikke kui ka hooldajaid üsna rängalt, suutis Piret värskelt rajatud hooldekodu meeskonna koos hoida ning kriisist väljuti tugevamana.

Aasta sotsiaaltöötaja kandidaat Tiina Saare Saaremaa laste ja perede tugikeskusest

Tugikeskuse sotsiaalpedagoogina on Tiinal igapäevaselt kolm töötegemise kohta: Kärla põhikool, Kärla lasteaed ja Kihelkonna kool. Tiina individuaalne töö tuge vajavate õpilastega on märkimisväärne, ta on nõustanud lapsevanemaid ja otsinud võimalusi murekohtade lahendamiseks.