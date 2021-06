Möödunud sügisel kujunes Kihelkonna kiriku tornikuke ja kuuli allatoomisest päris suur meediasündmus. Kuulis olnud kapsli avamisel leidsime ajaloolise kinkekirja, kus oli märgitud, et varem on kuul olnud kullatud. Meremeeste eestvõttel läks liikvele mõte, et siis tuleks ta uuesti kullata. Selleks andis oma panuse 35 inimest. Suur tänu teile!