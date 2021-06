Saare jahimehed pälvisid teenetemärgid

Kalev Päästel on jahimees alates 1987. aastast ja juhtinud üle 20 aasta Valjala jahimeeste seltsi. Aastatel 2005 kuni 2020 kuulus Päästel Saarte jahimeeste seltsi (SJS) juhatusse. SJS-i ettepanekul tunnustati Kalevit teenetemärgiga Ilves.

Toivo Vaik on jahimees alates aastast 1989, kuid lisaks jahihobile on ta ka osav sulesepp. Toivo peetav Kärla jahimeeste seltsi blogi, kus kajastatakse Saaremaa keskpaiga küttide tegemisi, on populaarne Eestis ja kaugemalgi. SJS-i ettepanekul tunnustati teda panuse eest jahikultuuri kajastamisel teenetemärgiga Kobras.