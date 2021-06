Kurikaelad harvendasid Valjalas annetatud lillepeenart

Tiitson ütles, et Saaremaa Halduse jaoks on Valjala juhtum pigem erandlik. „Kui me oleme midagi ikkagi lilli kuskil pannud, et siis reeglina nad ikkagi püsivad,” ütles Tiitson. Ta tõi näiteks Orissaare aleviku, kuhu pandi sel aastal 25 amplit ja kohalikud olid kõvasti kiitnud.