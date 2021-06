Lapsele invalifti soovinud ema sai kohtus võidu naabrite üle

Kohtu hinnangul on invalifti paigaldamine vajalik, et avaldaja Kaja Lausi erivajadusega lapsel oleks juurdepääs oma eluasemele ning võimalus iseseisvaks eluks.

„Invalift on minimaalne abinõu, et võimaldada puudega lapsel elada iseseisvalt ja olla kaasatud kogukonda,“ leidis kohus. „Samuti on puudega inimesel õigus valida oma elukohta ning seda, kus ja kellega nad elavad.“

Kohus jäi seisukohale, et puudega lapse õigustatud huvid kaaluvad üle korteriomanike huvid, kes lifti paigaldamisega ei nõustu.

„Invalifti paigaldamine on avaldaja perele eluliselt olulise tähtsusega,“ põhjendas kohus.

Kohtu hinnangul puuduvad tõendid, millest võiks järeldada, et invalifti paigaldamisega tekitaks hoonele kahju või kaasomanike huve muul moel kahjustaks.

Kaja Lausi sõnul kohtu otsus tema jaoks ootuspärane.

„Selline tulemus oli ju ilmselge,“ ütles ta. „Maakohtu otsust on siiski võimalik 15 päeva jooksul vaidlustada ja küllap liftivastased seda ka teevad.“

Kaalutuist sobivaim lahendus

Kaja Laus soovib paigaldada invalifti õue, vastu korterelamu otsaseina. Ehkki Laus elab esimesel korrusel, on ta seni pidanud oma liikumispuudega last aastaid süles trepist üles-alla kandma.

Kuna nelja korteri omanikud lifti paigaldamisega ei nõustunud, pöördus Laus kohtusse, et kokkuleppega mittenõustunud majanaabritelt vastavat tahteavaldust nõuda.

Kohus tõdes, et kortermaja trepikotta on kaalutud kõiki alternatiive, mida on võimalik kodu kohandamiseks maja sisse- ja väljapääsul kasutada: lisaks invaliftile kaldteed, trepironijat ja platvormtõstukit. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse 2017. aastal koostatud hinnangu järgi on ainuke lahendus majavälise invalifti paigaldamine. Ka Päästeamet leidis, et evakuatsiooni kiiruse seisukohast on eelistatum lahendus on majaväline lift. Invalifti paigaldamise on kooskõlastanud ka muinsuskaitseamet.

OÜ Asematic hinnapakkumise järgi on paigaldatava invalifti platvormi mõõtmed on 1,54 x 1,50 m – seega võtaks platvorm enda alla 2,31 m2 suuruse maa-ala. Kuna OÜ Pindi Kinnisvara hinnangul on sealse elamumaa turuväärtus 43 eurot/m2, jääks kaasomandist Kaja Lausi ainukasutusse liftialune maatükk väärtusega 99,33 eurot. Selle on Laus enda kinnitusel nõus kõigile korteriomanikele hüvitama.

Vald kataks paigaldamiskulud

Lifti abil korterisse sisse- ja sealt väljapääsuks on tarvis paigaldada praeguse akna asemel uus aken koos uksega. Kolme ehitusasjatundjat leidsid, et kui seda teha vastavalt projektile, siis see hoonet ei kahjusta.

Kohtu hinnangul puuduvad tõendid selle kohta, et lifti paigaldamisega tekitataks teistele majaelanikele kahju, näiteks langeks nende kinnistara hind. Väide lifti inetuse kohta on kohtu arvates aga subjektiivne.

Viinud mai algul hoone juures läbi paikvaatluse, tõdes kohus, et jalgtee invalifti ümbert pikendaks majaelanike teekonda puudekuurini vaid kuni poolteist meetrit ning kahjustaks üksnes üht otsaseina läheduses kasvava elupuu oksa.