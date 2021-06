Röövel Hotzenplotz mürgeldab lossihoovis

Eesti Noorsooteatri kunstilise juhi ja lavastaja Mirko Rajase sõnul paneb vabas õhus mängimine tema lavastuse tõeliselt proovile. „Vabas õhus pole näitlejal toetuda muule kui oma sisemisele veendumusele ja partnerite usaldusele,” märkis ta ja lisas, et lavatükk on rajatud suuresti just mängulustile ja ansamblitundele. „Usun, et olukord, kus igal etendusel peab kohanema uue mängupaigaga ning panustama publiku haaramiseks veelgi rohkem emotsionaalset jõudu, tuleb sellele lavastusele üksnes kasuks,” lausus Rajas.